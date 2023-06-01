１０日、瀋陽新松機器人自動化の工場を視察する視察団のメンバー。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）【新華社瀋陽6月24日】東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国の政府機関や青年団体、メディアの代表がこのほど、中国遼寧省の瀋陽、大連両市を訪れ、産業用ロボット大手の瀋陽新松機器人自動化や冷蔵設備大手の大連氷山集団などを視察した。参加者の多くは、中国の製造業はハイエンド化、スマート化、グリーン（環境配慮）化を加速させ、力