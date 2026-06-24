フィギュアスケーター・本田真凜さんがプロデュースするコスメブランド「Luarine（ルアリン）」から、新作リップティント「ルアリンソフトミラージュティント」が登場♡色・ツヤ・うるおいの3つを兼ね備えた欲張りな一本で、透明感あふれるぷるんとした唇を演出します。さらに発売を記念して、東京・日本橋では期間限定POPUPストアも開催。可愛さにとことんこだわった新作リップの魅力をたっぷりご紹