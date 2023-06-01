日本とアフリカ各国との交流を深めるイベントが24日、都内で開かれました。24日夜、東京大学で開かれたのはアフリカ各国との交流を深めるイベント「アフリカンナイト」で、大学生らおよそ100人が参加しました。参加した学生「水色の中にゴールドがちりばめられている、細かい柄のデザインがすごくかわいいと思います」イベントに参加した南アフリカ大使館の参事官は、両国の若者たちが交流を深めることに期待感を示しました。南ア