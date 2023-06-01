シュナーベルＥＣＢ専務理事（ドイツ出身）の独紙とのインタビューが伝わっており、「現段階で、２％目標達成には追加利上げが必要」とのタカ派な認識を示した。 ・現段階の見通しでは、２％目標達成には追加利上げが必要 ・二次的影響が生じるリスクが高まっている。 ・停戦はＥＣＢが警戒を緩める理由にはならない。 ・戦争、インフレ、成長が利上げのタイミングと幅を決定。 ・ＥＣＢの金利は依然として引