【新華社ハルビン6月24日】中国黒竜江省ハルビン市で旧日本軍731部隊の犯罪行為を研究、展示する侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館は23日、当時の日本軍軍医が作成した報告書の原本を公開した。日本軍がかつて中国で動物の血液を人体に輸血する「異種輸血」の人体実験を複数回実施していたことを日本の公的な機関誌の記述により裏付けた。報告書には、1938年にウマやヒツジ、イヌ、ウサギ、ニワトリの5種類動物の血液を捕虜23人に