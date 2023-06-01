プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ささ身の梅のり揚げ」 「甘長唐辛子のおかか炒め」 「キュウリのゴマ酢和え」 の全3品。 ささ身やキュウリ、ニンジン等、手に入りやすい材料でお財布にも優しい献立です。【主菜】ささ身の梅のり揚げ 鶏ささ身に梅干しと焼きのりをプラスして、食べ応えも十分な一品に変身です！ ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：488Kcal レシピ制作：管