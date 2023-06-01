【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は24日の総会で、スポーツの政治的中立を強化するための五輪憲章の改定を承認した。ロシアの国際大会参加制限の勧告を、全面的に解除するための布石との見方もIOC関係者から出ている。憲章の「オリンピズムの根本原則」では、スポーツ団体は「中立でなければならない」と定めていたが、その一文に「いかなる時も」の言葉を追加。IOCの役割として「政府、文化、社会