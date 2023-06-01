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バート ホムブルク・オープン 大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日 開催地：ドイツ バート・ホンブルク コート：芝 結果：[キャサリン ハリソン / アレクサンドラ オズボーン] 0 - 2 [ビーナス ウィリアムズ / アレクサンドラ イーラ] 試合の詳細データはこちら≫ バート ホムブルク・オープン第4日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子