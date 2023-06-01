サッカーのJ1柏が千葉GK若原智哉（26）を完全移籍で獲得することが24日、決定的となった。既に交渉は最終段階で、一両日中にも正式発表される見通しだという。若原は京都の下部組織出身で、18年にトップ昇格を果たす。24年に長崎に期限付き移籍すると、夏以降に定位置を奪取。チームの3位進出に貢献したが、惜しくも昇格プレーオフで仙台に敗れた。25年からは千葉に活躍の場を求めて完全移籍で加入したが、開幕前のキャンプ