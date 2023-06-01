柏のDF田中隼人（22）がJ2徳島に期限付き移籍することが24日、分かった。柏の下部組織出身の田中は、22年にトップ昇格を果たすと、24年に期限付き移籍した長崎で公式戦42試合1得点と活躍。復帰した25年は徐々に定位置を失い、26年のシーズン移行期となった特別大会は期限付きでC大阪に活躍の場を求めていた。だが、新天地でも思うように出場機会は得られず、出場わずか6試合にとどまった。そして、新シーズンはJ2徳島に期