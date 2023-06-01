日本列島に“ダブル台風”が接近しています。梅雨前線が活発化した影響で、24日、九州各地では大雨となりました。台風7号は、週末には九州から関東地方を直撃するおそれもあります。日本列島に接近している“ダブル台風”。梅雨前線が活発化した影響で、九州各地では大雨となりました。気象庁は24日朝、鹿児島県・薩摩地方で線状降水帯が発生したと発表しました。夕方までの24時間に195ミリの雨を観測した薩摩川内市。茶色く濁った