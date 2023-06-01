J1清水が広島FW木下康介（31）を完全移籍で獲得することが24日、分かった。関係者によると、移籍金は推定8000万円という。1メートル90の長身を誇る木下は横浜FC下部組織出身で、ドイツ1部フライブルクでプロキャリアをスタート。柏などを経て昨年6月から広島でプレーし、明治安田J1百年構想リーグでは19試合3得点を記録した。清水は百年構想リーグで呉世勲（オ・セフン）を攻撃の軸にして戦ってきた一方、20試合20得点と課題