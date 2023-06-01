ホンダと日産自動車は、次世代車「ＳＤＶ」の頭脳となる基幹部品の電子制御ユニット（ＥＣＵ）を共通化する方向で最終調整に入った。共通化により開発費を抑えるのが狙いで、２０２９年にも車両に搭載する。両社の経営統合は白紙となったが、部品の共同開発を加速させ、関係強化を図る。ＳＤＶは「ソフトウェアが定義する車」を意味し、インターネットを通じてソフトウェアを更新したり、自動運転や地図アプリなどの機能を追加