国民的アニメシリーズの第1弾『美少女戦士セーラームーン』が、7月10日からテレビ埼玉(テレ玉)で放送される(毎週金曜23:30〜)。1992年から93年にテレビ朝日系で放送され、「月にかわっておしおきよ」の決めゼリフでも広く知られる、美少女バトルアニメの原点的作品だ。『美少女戦士セーラームーン』○月野うさぎが月の戦士に同作は、ふつうの女の子が変身して悪と戦う“美少女バトルアニメ”というジャンルを切り開いた作品。幅広