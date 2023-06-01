記事ポイント北海道名物ジンギスカンとジャングル特製カレーを融合した夏期間限定の新メニュー価格は税込780円、販売期間は2026年6月6日〜8月31日まで辛さ5段階と豊富なトッピングで自分だけの一杯にカスタマイズできる カレーshop ジャングルワンが、北海道名物ジンギスカンとジャングル特製カレーを組み合わせた「ジャングルラムカレー」を2026年6月6日から販売しています。柔らかな羊肉のコク深いタレと自家製カレールーが