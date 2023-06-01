記事ポイント2026年6月、復旧率95.2%虚偽表示で業界初の勝訴的和解復旧率の定義は事業者ごとに異なり、数値だけでの判断はトラブルの元日本データ復旧協会が2022年公開のチェックシートで選定を支援 日本データ復旧協会は、データ復旧サービスをめぐる消費者トラブルについて声明を発表しました。報道された事例は、「データ復旧率95.2%」という宣伝を信じて費用10万円超に加え月5万円のプランを契約したものの、復旧できない