記事ポイント声かけで種から花へ成長するデジタル植物「Log Flower」がお台場に登場音声感情解析AI「Empath」が声を読み取り形と色が変化「未来の一日」テーマにリニューアルした「朝」エリアで体験可能 東急エージェンシーは、2026年6月17日より東京・お台場の日本科学未来館内「Tokyo Mirai Park」にて、観情植物「Log Flower」の展示を開始しました。「Log Flower」は、人の声かけに反応して種から苗、花へと成長し、形や