記事ポイントPSAスラブ・マグネットローダーを3段各4エリアに整然と展示できる天然木製タワースチール製ボールベアリング内蔵で軽い力でも360度スムーズに回転チャコールブラック調の天然木仕上げでゲームルームやデスクをコレクターズスペースへ ホゴダスが、PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。「しまう」のではなく「飾って楽しむ」新し