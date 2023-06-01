記事ポイント査定額が高くても残本の処分費が上回るケースがある引き取り範囲・作業内容・安心感も相見積もりの比較対象になる専門書3万冊超からサブカルチャー資料まで幅広い買取実績を持つ 東京書房は、古本の出張買取における「相見積もりは査定額だけで比較するものではない」という提言を発表しました。遺品整理や生前整理、実家の片付けに伴う出張買取の相談が増える中、査定額・作業内容・安心感を含めた比較が後悔し