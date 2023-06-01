記事ポイントアルコール1杯につき旬のフレッシュフルーツジュース1杯（最大3杯）を無償提供6月下旬は桃（日川白鳳）・さくらんぼ（佐藤錦）など旬の素材を月ごとに厳選2026年7月1日（水）より新宿・渋谷の全店舗で開始 ティグリスは、2026年7月1日（水）より全店舗で「ゼブラ飲みキャンペーン」を開始します。アルコール1杯の注文ごとに、バーテンダーが厳選した旬のフレッシュフルーツジュース1杯（1名につき最大3杯まで）を