２３日、「軍医団雑誌」第３２７号の原本を見せる侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館の研究員。（ハルビン＝新華社記者／何山）【新華社ハルビン6月24日】中国黒竜江省ハルビン市で旧日本軍731部隊の犯罪行為を研究、展示する侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館は23日、当時の日本軍軍医が作成した報告書の原本を公開した。日本軍がかつて中国で動物の血液を人体に輸血する「異種輸血」の人体実験を複数回実施していたことを日本の公的