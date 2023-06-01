プレミアリーグのチェルシーが、セリエAのアタランタに所属するマルコ・パレストラの獲得に近づいている。セリエAのインテルが獲得に興味を示していたが、ここ数日でチェルシーが急接近。すぐに合意を取り付けたようで、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏もすでに自身の代名詞である「HERE WE GO」とともにこの移籍を報じている。パレストラは25-26シーズンはカリアリにレンタル移籍しており、右WBと