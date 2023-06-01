【ダラス（米テキサス州）２４日＝後藤亮太】日本代表の選手たちをサポートする「メンター」としてチームに帯同しているＭＦ南野拓実が、１次リーグ第３戦のスウェーデン戦の全体練習前にピッチ上でトレーニングを実施。強度を上げたランニングメニューを行うなど、昨年１２月に負傷した左膝前十字靱帯（じんたい）断裂からの完全復活に向けて歩みを進めている。練習に向けてピッチに姿を見せた選手たちの前を走る時には、仲間