気象台は、25日午前0時42分に、レベル３大雨警報を白石町に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■佐賀市●レベル２大雨注意報■唐津市●レベル２大雨注意報■鳥栖市●レベル２大雨注意報■多久市●レベル３大雨警報■伊万里市●レベル２大雨注意報■武雄市●レベル３大雨警報■鹿島市●レベル２大雨注意報■小城市●レベル２大雨注意報■嬉野市●レベル２大雨注意報■