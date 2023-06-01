現地６月25日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデン代表と対戦する日本代表が24日、ダラスで前日練習を実施。冒頭の15分のみが公開された。怪我で遠征に帯同していない久保建英以外の登録メンバー26人全員が参加していた。 オランダとの初戦に２−２で引き分けた日本は、続くチュニジア戦に４−０で大勝。得失点差で２位になっているものの、首位オランダと同じ勝点４をマークして