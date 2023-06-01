気象庁は25日午前0時5分 佐世保市に、午前0時15分 新上五島町に、午前0時43分 長崎市に「レベル4 土砂災害危険警報」を発表しました。 25日午前0時43分現在、長崎県の土砂災害警戒情報。 気象庁の発表内容は以下のとおりです。 【レベル4土砂災害危険警報】 対象地域 「長崎市」「佐世保市（宇久地域除く）」「新上五島町」 レベル４土砂災害危険警報が発表されている地域では、崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地