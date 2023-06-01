群馬・高崎市で起きた殺人事件で、亡くなったのは市内に住む28歳の女性だったことがわかりました。24日午前3時ごろ、高崎市の駐車場で血まみれで倒れていた女性が見つかり、死亡が確認されました。現場からは凶器とみられる刃渡り約10cmの刃物も見つかり、その後、亡くなった女性は高崎市に住む吉田千夏さん（28）だとわかりました。また、午前4時ごろには埼玉・深谷市で吉田さん名義の車が電柱に衝突する事故があり、運転していた