衆議院と参議院の議長・副議長は、皇族の数を確保するため政府が示した皇室典範改正案の「要綱」を了承しました。要綱は「養子に迎える案」について、皇族の養子を禁止する規定の「例外」として、皇室典範に新たな章を設けるとしました。養子の対象は、戦後に皇籍を離脱した旧宮家の「配偶者と子どものいない15歳以上の男系男子」に限り、「皇位継承資格を有しない」としています。皇室典範の改正後、皇族の数の確保状況を勘案して