NY株式24日（NY時間11:16）（日本時間00:16） ダウ平均52103.19（+436.35+0.84%） ナスダック25781.23（+194.19+0.76%） CME日経平均先物69765（大証終比：+205+0.29%） 欧州株式24日GMT15:16 英FT100 10453.66（+24.81+0.24%） 独DAX 24662.78（-230.80-0.93%） 仏CAC40 8386.24（+45.53+0.55%） 米国債利回り 2年債 4.152（-0.047） 10年債 4.410（-0.087） 30年債