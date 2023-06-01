ＮＹ時間に入って下げ渋っているものの、ユーロドルは下値模索が続いており、１．１３ドル台前半まで下落する場面が見られた。１．１４ドルをブレイクし、下値メドが見えづらい状況になっているが、２０２５年２月の安値から２０２６年１月の高値までの上昇波のフィボナッチ３８．２％戻しが１．１３ドル台前半に来ている。その水準を完全にブレイクするようであれば、５０％戻しの１．１１ドル台前半までの下落の可能性も