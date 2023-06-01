島根県出雲市の商店街で起きた火災は、発生から丸1日がたってようやく消し止められました。火事があったのは出雲市の商店街「サンロードなかまち」の中にある建物です。駆けつけた消防のべ140人が、24時間にわたり夜通しで消火活動を続け、発生から丸1日がたった24日午後7時半ごろに消し止められました。この火事で15棟から20棟を焼いたとみられ、一時50人ほどが避難を余儀なくされました。近隣住民「なじみのある風景と店なのでか