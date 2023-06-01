25日午前0時5分現在、長崎県の土砂災害警戒情報。 気象庁の発表内容は以下のとおりです。 【レベル4土砂災害警報】 対象地域 佐世保市（宇久地域除く） レベル４土砂災害危険警報が発表されている地域では、崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町から発表される避難指示などの情報に注意してください。