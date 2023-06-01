政府は２４日、経済財政諮問会議と日本成長戦略会議の合同会議を開き、新たな成長戦略に向けた「官民投資ロードマップ（工程表）」を提示した。重点的に投資する人工知能（ＡＩ）や半導体、造船などの「戦略１７分野」で、２０４０年度までの１５年間に累計３７０兆円超の官民投資を行う。高市政権の「責任ある積極財政」の目玉として、７月にとりまとめる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」や日本成長戦略に盛り