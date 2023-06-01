ノアＧＨＣタッグ王者、ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）の内藤哲也（４４）＆ＢＵＳＨＩ（４３）組は、ＧＨＣタッグ王座Ｖ４戦の挑戦者など眼中にないようだ。２５日の後楽園大会で行われるタッグ選手権の調印式（２４日、都内）で王者組は、「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」を初制覇して勢いに乗る征矢学、飯野雄貴の「情熱ＭＡＸ」と対峙。絶好調の２人に「ベルトを取るんだぜ、情熱ー」と叫ばれても