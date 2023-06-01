記事ポイント2026年4月入社から初任給を2万円引き上げ・実質月額31万円高度技術保有者の実質支給は月額33万円等級全体の基本給テーブルを改定し成果を賞与へ反映 双日テックイノベーションは、2026年4月入社の新卒社員から初任給を引き上げるとともに、人事・給与制度を改定しました。若手社員が早期から専門性を高め、IT領域で長期的に活躍できる環境の整備が目的です。 双日テックイノベーション「初任給改定・人事制