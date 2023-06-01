記事ポイントシリーズ累計2,000万個突破の「ペリカンファミリー石鹸」に炭・CICA2種が新登場活性炭の吸着力で皮脂・ニオイを洗浄、CICAのW植物処方でゆらぎ肌を補修1個231円（税込）で全7種展開 ペリカン石鹸は、ロングセラーの『ペリカンファミリー石鹸』シリーズより、夏の肌悩みに向けた新商品「ペリカンファミリー石鹸炭」と「ペリカンファミリー石鹸CICA（シカ）」を発売しました。炭石鹸累計販売個数1位のブランドが培