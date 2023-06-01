記事ポイントマタタビ由来「ネペタラクトール」がディートを凌駕する蚊の忌避効果ディート・イカリジンより肌負担が少ない天然由来成分GSアライアンスが大量生産を実現、2026年6月29日販売開始 GSアライアンスが、天然由来のネペタラクトール系を使用した蚊・害虫の忌避剤を開発しました。2026年6月29日から雑貨として販売を開始する予定です（前後する可能性があります）。 GSアライアンス「ネペタラクトール系天然忌避