記事ポイント「Re・De Hairdry」が2026年6月より台湾Costcoで販売開始パワフルな速乾性・軽量設計・インテリアに馴染むデザインを兼ね備える日本発ウェルネスブランドがアジア市場へ本格進出 ピクセラのウェルネスブランド「Re・De」は、ヘアドライヤー「Re・De Hairdry」を2026年6月より台湾Costcoで販売開始しました。WhiteとBlackの2モデルが展開され、台湾市場での販売基盤が本格的に構築されます。 Re・De「Re・De