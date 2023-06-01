記事ポイント三重地酒「宮の雪」「KINO帰農」やイチローズモルトを24時まで提供木目一枚板カウンターで1人飲みから二次会まで対応蒸し物・スープカレーなどフード充実 伊勢パールピアホテルは、2026年5月、三重の地酒やこだわりの軽食をカジュアルに楽しめる館内バー「紺碧-KONPEKI-」をオープンしました。伊勢神宮への参拝や大浴場でのリフレッシュの後、移動せずに夜の時間を満喫できる空間で、宿泊客だけでなく地域の方も