記事ポイント企業版ふるさと納税で三段池公園テニスコートに太陽光発電付き屋根を寄付太陽光35.0kW・年間CO2約16.5トン削減見込み第一弾2026年7月末完成、第二弾2027年4月頃追加整備 エクソルは、企業版ふるさと納税を活用し、京都府福知山市の三段池公園テニスコートに太陽光発電設備付き観客席屋根（ソーラーシェルター）および関連電力設備を寄付することを決定しました。日陰空間の創出と発電機能を一体化した設備で、屋