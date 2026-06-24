中国最大の電子商取引・情報通信企業のアリババが米国防総省を相手取り「中国軍事会社」指定取り消し訴訟を提起したとロイター通信が23日に報道した。アリババはこの日、米カリフォルニア州サンノゼ連邦裁判所に訴状を提出した。米国防総省が8日に中国軍事会社ブラックリストをこれまでの134社から188社に拡大しアリババを含めたことへの反発だ。米国防総省はアリババが中国工業情報化部と連係した「軍民融合防衛産業寄与者」で国