記事ポイント愛知・岐阜・三重の弁護士・専門医が6月20日に無料電話相談対応建設アスベスト給付金で国から最大1300万円支給一人親方・労災未認定も弁護士が無料で個別アドバイス アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団が、2026年6月20日(土)にアスベスト・石綿による健康被害についての無料電話相談会を開催します。愛知・岐阜・三重の弁護士がアスベスト・じん肺被害の救済制度や救済方法を無料で案内。アスベスト疾患やじん