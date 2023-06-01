家具を動かしながら間取りを体感し、営業担当なしで自由に見学。新しい“住まい探し”を提案する施設が、新宿にオープンしました。東京・新宿に6月リニューアルオープンした、三井不動産レジデンシャルの「三井のすまい 新宿サロン」。ここで、最新技術を活用した新しい“住まい探し”を体験できます。壁や床に配置されている大型LEDスクリーン。映し出されるのは、検討している物件の外観や部屋の間取りです。実物大で家具などを