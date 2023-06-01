デスクやテーブルがない場所での書類の記入に用いられるクリップボードは業種を問わず欠かせない品だが、さまざまな書類を挟んでいると、クリップボードは縦向きなのに書類は横向きだったり、その逆だったり、といったことが頻繁に起こってくる。 こうした場合に役立つのが、ナカバヤシが販売しているタテヨコ兼用クリップボード「シフテ」だ。 この製品、見た目は一般的なクリップボӦ