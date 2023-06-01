「空が見えれば、どこでもつながる」でおなじみの「au Starlink Direct」。今年4月からはNTTドコモが「docomo Starlink Direct」、ソフトバンクが「SoftBank Starlink Direct」の提供をそれぞれ開始し、日本の山間部や日本近海など、さまざまな場所でStarlinkを利用した衛星とスマートフォンの直接通信が利用できる環境が整った。 衛星コンステレーションサービス「Starlink」を展開する米SpaceX（スペ&