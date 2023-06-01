【ミラーペイント】 発売元：タミヤ 価格：2,200円 発売日：2026年5月30日 ジャンル：プラモデル用塗料 内容量：10ml 【ミラーペイント専用プライマー】 発売元：タミヤ 価格：990円 発売日：2026年5月30日 ジャンル：プラモデル用塗料 内容量：2