来日しているIAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長が記者会見を開き、イランの核施設への査察について「実行できると確信している」などと話しました。IAEAグロッシ事務局長「我々が（イランの核施設）査察を実行できると確信している」日本を訪れているIAEAのグロッシ事務局長は24日、記者会見でこのように述べ、イランに対して協力を求めました。IAEAグロッシ事務局長「（アメリカとイランの覚書では）核物質や施設に関連