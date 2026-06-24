「キャラメルコーングランデ・濃厚キャラメル味」東ハトは、6月29日から「キャラメルコーングランデ・濃厚キャラメル味」と「キャラメルコーングランデ・塩キャラメル味」を期間限定で発売する。「キャラメルコーングランデ・塩キャラメル味」「キャラメルコーングランデ」は、通常サイズキャラメルコーンの約5倍（標準体積比）の大きさで、ザクザクッと歯ごたえのある食感を楽しめる。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足