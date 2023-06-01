◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は24日（日本時間25日）、米テキサス州ダラスで全体練習を行い、25日(日本時間26日)の最終第3戦スウェーデン戦に向けて最終調整した。練習は冒頭15分を除いて非公開で行われた。DF長友佑都が「いこう！いこう！上げていこう！」と味方を鼓舞する場面もみられた。初戦のオランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英は、第2戦のチュニジア戦に続きスウェー