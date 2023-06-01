サッカーＷ杯北中米大会で注目度が急上昇の日本代表・中村敬斗（２５）。意外な人気芸人が接点を持っていた。お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之は、昨年７月、千葉県我孫子市の市制５５周年記念式典で、中村とともに市民文化スポーツ栄誉賞を受賞。一緒に記念撮影にも収まっていた。１５日のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」では、塙が「（中村は）コンタクトスポーツやってるのにこの綺麗な顔」などと話題に。塙の兄